Festival-Besucherin überlebt sieben Stunden unter Leichen

260 Tote bei einem Musikfestival in Israel - jetzt schildert eine Überlebende den Horror.

Massaker am Fest des Friedens. Bei der Attacke auf eine Rave-Party im Süden Israels starben am Samstag mehr als 260 junge Menschen. Hamas-Terroristen attackierten zuerst mit Raketen, dann kamen sie und eröffnete mit Pistolen und Gewehren das Feuer auf die etwa 3.000 jungen wehrlosen Tanzenden.

15 Granaten und 1.000 Schuss

Eine, die es schaffte zu überleben, war die Amerikanerin Lee Sasi. Sie versteckte sich in einem Bunker, doch auch hier war es nicht sicher. "Sie fingen an, Granaten in den Bunker zu werfen - er hatte keine Türen", schreibt Sasi an eine Freundin. Dann schossen die Hamas-Terroristen wahllos Gewehrsalven in das Innere des Raumes. "15 Granaten und 1.000 Schuss"wurden abgefeuert, schildert Sasi einer Freundin.

Hier schildert Lee Sasi den Angriff

© Instagram, NataaschaRaquel

35 Menschen suchten hier Sicherheit, am Schluss schafften es nur 10 lebend hinaus. "Ich verstecke mich hier unter Toten", schrieb die Amerikanerin auf Instagram noch während auf sie geschossen wurde.

Sieben Stunden später konnte die junge Frau Verwandte kontaktieren, die in der Nähe wohnten. Die organisierten einen Rettungstrupp. Sasi: "Es war wie ein Wunder."

Bis zum letzten Atemzug beschützt

Ihr Onkel Avi wurde am selben Musikfestival getötet. Sasis Schwester postete: "Mein Onkle hat sie bis zu seinem letzten Atemzug beschützt. Er wird für immer unser Held sein."