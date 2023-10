Mutter (50) starb vor den Augen der Tochter in Fleischwolf

Die Mutter war zum Zeitpunkt des schockierenden Vorfalls vermutlich mit der Reinigung der Maschine beschäftigt.

Eine 50-jährige Frau, die als Ana identifiziert wurde, starb auf tragische Weise, nachdem sie in der Metzgerei, in der sie als Reinigungskraft arbeitete, an den Haaren in einen Fleischwolf gezogen wurde, wobei sie tödlich verletzt wurde.

Horror-Unfall

Die Mutter war zum Zeitpunkt des schockierenden Vorfalls vermutlich mit der Reinigung der Maschine beschäftigt. Die Tragödie ereignete sich in einer Metzgerei in Missolonghi im Westen Griechenlands. Ana, 50 Jahre alt und ursprünglich aus Albanien stammend, und ihre 18-jährige Tochter waren gemeinsam als Reinigungskräfte beschäftigt. Lokalen Medien zufolge wurde Ana an ihren Haaren in die Maschine gezogen.

Als sich ihr Haar in dem Gerät verfing, wurde sie hineingezogen und tödlich verstümmelt, während ihre namenlose Tochter entsetzt zusah. Lokale Medien berichteten, dass Anas Tochter auf die Straße rannte und die Leute anschrie, um ihrer Mutter zu helfen. Ein Passant betrat den Laden und entdeckte die grausame Szene.

Die Polizei, ein Krankenwagen und die Feuerwehr eilten zum Tatort, aber es gab keine Chance, sie zu befreien, und die Operation, um sie aus dem Fleischwolfzu befreien, dauerte Stunden und wurde erst kurz vor Mitternacht beendet.