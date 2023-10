So wurden dieser Löwe, Bär und Tiger beste Freunde

Tierische Freundschaft für die Ewigkeit: Baloo der Bär, Leo der Löwe und Shere Khan der Tiger, besser bekannt als "BLT", haben eine bewegende Lebensgeschichte.

Im Jahr 2001 wurden sie bei einer Drogenrazzia in einem heruntergekommenen Haus in Atlanta gerettet. Unter grausamen Bedingungen fristeten sie ihr Dasein im dunklen Keller. Das Tierheim 'Arche Noah' in Georgia öffnete seine Türen für das ungleiche Trio und gewährte ihnen ein gemeinsames Gehege, in dem sie endlich ein Leben in Freiheit genießen konnten.

Viele gemeinsame Jahre

15 Jahre lang waren die drei unzertrennlich. Nur einmal musste Baloo operiert werden. Schnell eroberte BLT die Herzen der Tierheimbesucher und wurde zum Publikumsliebling.

Im August 2016 verstarb Leo aufgrund unheilbarer Lebertumoren. Baloo und Shere Khan verabschiedeten sich von ihrem langjährigen Freund, der am Clubhaus des Tierheims seine letzte Ruhe fand. Die Tierpfleger standen den beiden treu zur Seite, halfen ihnen, ihre Trauer zu bewältigen, und lenkten sie mit liebevoller Aufmerksamkeit ab.

Shere Khan, der einst unterernährt und schwach gerettet wurde, erholte sich dank Behandlung und guter Ernährung schnell. Trotz einer Bandscheibenerkrankung im Jahr 2014 blieb er kontaktfreudig und liebte es, sich zu putzen und mit seinen Freunden zu spielen. Doch im Dezember 2018 verschlechterte sich sein Zustand, und nach erfolglosen Versuchen ihm zu helfen wurde die schwerste Entscheidung getroffen, um ihn von seinen Qualen zu erlösen. Er fand seine letzte Ruhe neben seinem Kumpel Leo.