Paar streitet: Doch aus DIESEM Grund rückt die Feuerwehr an

Enthüllt: Hier spüren wir Liebe! In einer Studie befragten die Forscher hauptsächlich Studenten in einer Online-Umfrage. Die Teilnehmer wurden gebeten, ihre Empfindungen in Bezug auf verschiedene Liebesformen, darunter romantische Liebe, elterliche Liebe, Freundschaft, Liebe zur Natur, zu Gott und zu sich selbst, zu beschreiben.