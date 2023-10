Streit wegen Palästina-Flagge: Schüler prügelt Lehrer nieder

Die Schule reagierte umgehend und suspendierte die beiden beteiligten Schüler.

Ein Vorfall an einem Gymnasium in Berlin-Neukölln zeigt, wie der Konflikt zwischen Palästinensern und Juden international spürbar ist. Ein 14-jähriger Schüler sorgte für einen Eklat, als er mit einer palästinensischen Flagge und einem Tuch um den Kopf in die Schule kam.

Schüler tritt Lehrer nieder

Ein Video auf Social Media zeigt den Vorfall: Der Schüler hält die Flagge hoch, begleitet von "Allah"-Rufen. Ein Lehrer (61) versucht, ihm das politische Statement zu untersagen. Als ein 15-jähriger Schüler sich solidarisiert, eskaliert die Situation. Es kommt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Lehrer einen Schlag und einen Fußtritt einstecken muss. Die Polizei leitete Anzeigen wegen Körperverletzung gegen beide ein.

Die Schule reagierte umgehend und suspendierte die beiden beteiligten Schüler. Ein Sprecher betonte, dass Lehrer keinesfalls gewalttätig gegenüber Schülern sein dürfen und der Vorfall disziplinarrechtlich bewertet wird.

Allerdings gibt es unterschiedliche Versionen des Vorfalls. Ein linker Politiker behauptet, der Lehrer habe die Schlägerei ausgelöst und der Schüler habe sich lediglich verteidigt. Die Polizei widerspricht diesen Aussagen.

Der Vorfall steht im Zusammenhang mit den weltweiten Protesten und Solidaritätsaktionen sowohl für Israel als auch gegen die israelische Militäroffensive. In den USA kam es zu Friedensdemonstrationen vor dem Weißen Haus, aber auch zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen pro-palästinensischen und pro-israelischen Gruppen.