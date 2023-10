Puff Daddy will mit Aliens gesprochen haben

Besonders interessant ist die Aussage von Puff Daddy, dass die außerirdischen Besucher in "roten" UFOs unterwegs waren.

Der weltberühmte Rapper Puff Daddy, bürgerlich Sean Combs, hat kuriose Enthüllungen gemacht - er behauptet, er habe persönlich Kontakt mit Außerirdischen gehabt. Der 53-Jährige, der auch unter den Namen Puffy, P.Diddy oder Diddy bekannt ist, berichtet von seiner Begegnung, die sich in Florida ereignete. "Ich habe in Florida Außerirdische getroffen. Ich habe sie aus der Ferne gesehen, aber wir haben kommuniziert", sagte er in einem Interview mit der Sunday Times.

In roten UFOs unterwegs

Besonders interessant ist die Aussage von Puff Daddy, dass die außerirdischen Besucher in "roten" UFOs unterwegs waren. Er behauptet, dass er schon seit Jahren versucht hat, die Welt von seinem Erlebnis zu überzeugen, aber erst jetzt Aufmerksamkeit dafür findet.

Er ist jedoch nicht der einzige Prominente, der behauptet, außerirdische Begegnungen gehabt zu haben. Robbie Williams berichtete von einem "riesigen UFO" in Los Angeles, Kim Wilde sah ein außerirdisches Raumschiff in ihrem Garten in Hertfordshire, und Jo Wood sagte aus, dass sie drei UFOs gesehen habe. Sogar der verstorbene Paul O'Grady gab an, 2018 ein UFO über seinem Bauernhaus in Kent gesehen zu haben.

Ob und welche bewusstseinserweiternden Substanzen Puff Daddy zu sich genommen hatte, konnte nicht ermittelt werden.