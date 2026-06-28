Bitter! Mwene-Blackout bringt Algerien zurück

Das ist bitter! Kurz vor dem Pausenpfiff netzte Algerien zum 1:1 ein. Davor gab es ein klassisches Blackout von Phillip Mwene.

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Rafik Belghali krachte den Ball ins kurze Eck, aber die Algerien-Möglichkeit gab es nur, weil Mwene zuvor geschlafen hatte.

Der Außenverteidiger glaubte, dass der Ball bereits im Out war, wurde aber von Ryad Mahrez überrascht. Der setzte den späteren Torschützen in Szene.

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Auch die Innenverteidigung sah nicht glücklich aus: Posch und Alaba grätschten beide daneben, dann zappelte die Kugel schon im Netz.