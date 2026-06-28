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ÖFB-Star schläfrig

Bitter! Mwene-Blackout bringt Algerien zurück

© FIFA via Getty Images
Das ist bitter! Kurz vor dem Pausenpfiff netzte Algerien zum 1:1 ein. Davor gab es ein klassisches Blackout von Phillip Mwene.
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Rafik Belghali krachte den Ball ins kurze Eck, aber die Algerien-Möglichkeit gab es nur, weil Mwene zuvor geschlafen hatte.

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Der Außenverteidiger glaubte, dass der Ball bereits im Out war, wurde aber von Ryad Mahrez überrascht. Der setzte den späteren Torschützen in Szene.

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Auch die Innenverteidigung sah nicht glücklich aus: Posch und Alaba grätschten beide daneben, dann zappelte die Kugel schon im Netz.

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