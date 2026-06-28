Kracher! Stange rettet Österreich vor Gegentor

Na bumm! Das war knapp! Kurz vor der Pause dreht Algerien komplett auf, trad in der 40. Minute sogar die Stange.

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Nach dem Super-Tor von Marko Arnautovic brach Österreich vor der Pause ein wenig ein. Algerien tauchte immer wieder im Strafraum auf.

Die größte Gefahr gab es aber aus der Distanz: Frankfurt-Spielmacher Fares Chaibi nahm sich ein Herz und ballerte aus 18 Metern drauf.

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Alexander Schlager war schon geschlagen, der Ball krachte aber nur an die Stange.