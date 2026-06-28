Tor gegen Algerien
Eiskalt! So cool ließ uns Arnautovic jubeln
Erst Gelb-Ärger für den ÖFB-Rekordschützen, dann der Torjubel!
Marko Arnautovic bringt Österreich mit seinem 49. Teamtor in Führung. Und es war ein klassischer "Arnie" - Der bullige Stürmer setzt sich im Laufduell an der Abseitskante durch, geht dann ins 1:1-Duell mit dem Goalie.
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Was zunächst nach einem Stolpertor aussah, zeigte seine ganze Klasse. Arnautovic wartete lang, beobachtete den Tormann ganz genau.
Und dann schob unser Superstar zum 1:0 ein. Grandios!
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