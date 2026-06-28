Eiskalt! So cool ließ uns Arnautovic jubeln

JAAA! Da ist das 1:0! Marko Arnautovic weckt ganz Österreich mit seinem Tor gegen Algerien auf. Der Treffer war durchaus kurios.

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Erst Gelb-Ärger für den ÖFB-Rekordschützen, dann der Torjubel!

© Getty Images

Marko Arnautovic bringt Österreich mit seinem 49. Teamtor in Führung. Und es war ein klassischer "Arnie" - Der bullige Stürmer setzt sich im Laufduell an der Abseitskante durch, geht dann ins 1:1-Duell mit dem Goalie.

Was zunächst nach einem Stolpertor aussah, zeigte seine ganze Klasse. Arnautovic wartete lang, beobachtete den Tormann ganz genau.

Und dann schob unser Superstar zum 1:0 ein. Grandios!