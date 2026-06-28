Algerien-Fans schwören Rache gegen Österreich

Es ist angerichtet für den Showdown gegen Algerien! Die Fans der Wüstenfüchse haben die "Schande von Gijon" 1982 nicht vergessen und schwören Rache.

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Bei der WM 1982 "einigten" sich Österreich und Deutschland auf ein 0:1, mit dem Ergebnis waren beide weiter - das Opfer hieß damals Algerien, das ausgeschieden war.

Um solche "geschobenen" Partien zu vermeiden, werden die Schlussspiele bei Gruppenphasen seither zeitgleich gespielt.

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Brisant: Österreich und Algerien wären bei einem Remis beide weiter. Doch die Algerien-Fans wollen Revanche für 1982, wollen ihr Team unbedingt Siegen sehen.