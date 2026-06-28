Algerien-Kracher
Rätsel gelöst: Darum spielt Österreich gegen "DZA"
Das internationale Länderkürzel für Algerien ist DZA. Das leitet sich vom arabischen Namen für das Land ab: Al-Dzayir oder Dzayer.
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Der Name geht historisch auf die einheimische Bezeichnung sowie die einflussreiche Ziriden-Dynastie hervor, die im zentralen Maghreb herrschte.
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Auch Webseiten aus Algerien enden mit .dz – das Rätsel ist also gelöst.
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