Shakira weint: "Gott ist kein Fußball-Fan!"

Nach dem dramatischen Elfmeterschießen zwischen der Schweiz und Kolumbien zeigt sich Superstar Shakira enttäuscht. Während in der Schweiz Jubel herrscht, schickt sie einen Gruß Richtung Himmel.

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Als am Dienstagabend die Schweizer Nati und Kolumbien vom Punkt aus einen Sieger ermittelten, dürften auf beiden Seiten nicht wenige Fans um Hilfe von ganz oben gebeten haben.

Gott kein Fußball-Fan?

Offenbar ist Gott jedoch ein echter Fußball-Muffel. Das schlussfolgert jedenfalls die kolumbianische Sängerin Shakira, nachdem ihr Heimatland gegen die Schweiz den Kürzeren zog. "Wir haben alles gegeben, und es ist klar, dass Gott sich nicht in den Fußball einmischt, denn sonst wären wir ins Viertelfinale eingezogen", schreibt die 49-Jährige enttäuscht an ihre stolzen 99 Millionen Followerinnen und Follower im Netz. Währenddessen machten Schweizer Promis vor lauter Freude riesige Luftsprünge.

Dank an die Kämpfer

Die Musikerin drückt ihrem Team trotz der bitteren Niederlage ihre tiefe Dankbarkeit aus und leidet mit den Spielern mit. "Diese Tränen von unserem Lucho Díaz sind die Tränen von jedem Einzelnen von uns Kolumbianern, die wir bei jedem Schritt unserer Auswahl schreien, mitfiebern, singen und feiern", erklärt der Weltstar emotional.

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Stolz trotz Tränen

Für das Team findet sie nach dem bitteren Aus im Turnier dennoch extrem aufbauende Worte für die Zukunft. "Und obwohl dieses Ergebnis nicht den Erwartungen unserer Träume entspricht, möchte ich diesem Team aus Kämpfern von ganzem Herzen danken, das uns so gut vertreten und uns so stolz gemacht hat", zieht Shakira trotz allem ein versöhnliches Fazit für ihre Nationalmannschaft.