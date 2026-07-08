Todesopfer bei Argentiniens WM-Party

Bei den spontanen WM-Jubelfeiern in Argentinien ist ein Mann ums Leben gekommen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach dem dramatischen Achtelfinalsieg der argentinischen Nationalmannschaft gegen Ägypten (3:2) wurde der 46-Jährige am Dienstagabend in der Kleinstadt Canuelas rund 60 Kilometer südlich der Hauptstadt Buenos Aires von einem Stein am Kopf getroffen, wie lokale Medien berichteten. Der Mann verlor demnach sofort das Bewusstsein und starb noch im Rettungswagen an den Folgen des Schädeltraumas.

Nach Auswertung der Überwachungskameras nahm die Polizei einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen fest. In den sozialen Medien tauchte anschließend ein Video auf, das den Mann kurz vor seinem Tod zeigt. Er ist dabei zu sehen, wie er von einer argentinischen Flagge umhüllt über seine Erlebnisse während des Spiels spricht. "Wir haben nie den Glauben verloren", sagte er.

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Ausschreitungen

Wie in anderen Städten des südamerikanischen Landes war es auch in Canuelas bei den Menschenansammlungen nach dem Sieg des Teams um Superstar Lionel Messi zu Ausschreitungen gekommen. In Buenos Aires nahm die Polizei im Bereich des Obelisken 19 Menschen fest. In der Provinzhauptstadt San Miguel de Tucuman im Nordwesten Argentiniens kam es laut lokalen Medien zu Zusammenstößen zwischen Teilnehmern der Siegesfeier und der Polizei. Die Sicherheitskräfte setzten Gummigeschosse ein, um die Gegend in der Innenstadt zu räumen. Den Berichten zufolge wurden fünf Menschen festgenommen und zwei Polizisten verletzt.