Achtung Urlauber: Horror-Stürme erschüttern Kroatien

Nach warmen Tagen erreichen Sturmböen von bis zu 100 km/h Kroatien und bringen einen Temperatursturz auf 13 bis 15 Grad Celsius.

In Kroatien konnten Urlauber in den vergangenen Tagen das sonnige und warme Wetter genießen. Doch nun steht ein Wetterumschwung an, welcher einen deutlichen Temperaturabsturz und starke Winde entlang der Adriaküste mitbringt. Der Wetterdienst DHMZ gab für den Donnerstag sogar eine orange Warnung aus.

Am Dienstagnachmittag nahmen die Wolken in Kroatien zu. Im Landesinneren zogen die ersten Gewitter auf. Entlang der nördlichen Adriaküste trat am Abend die Bora ein.

Temperaturabsturz steht an

Der Mittwoch wird in weiten Teilen Kroatiens bewölkt, lokal mit Regenschauern. Es wird deutlich kühler als in den vergangenen Tagen sein. An der nördlichen Adriaküste liegen die Temperaturen bei 17 bis 18 Grad.

Die Bora wird bis einschließlich Donnerstag den Straßenverkehr entlang der Küste und den Fährverkehr beeinträchtigen. Besonders starke Winde könnten im Velebit-Kanal südlich von Rijeka werden. Meteorologen rechnen mit Windspitzen bis 75 km/h.

Wetterwarnung ab Donnerstag

Am Donnerstag gilt eine orange Warnung. Entlang der Adriaküste, in Kvarner und dem Velebit-Kanal können die Sturmböen bis 100 km/h erreichen. Die Temperatur stürzt dabei auf 13 bis 15 Grad.

Ab Freitag wird eine Wetterberuhigung erwartet. Der Wind wird im Tagesverlauf nachlassen und nur mehr leicht bis mäßig wehen. Das Wochenende wird wieder sonnig und größtenteils wolkenlos. Bis zum Sonntag steigen die Temperaturen auf bis 21 Grad.