Derby-Time im Innviertel: Ried fordert die LASK-Stars im Cup-Fight!

Zwei Wochen nach der Nebel-Absage steigen die SV Ried und der LASK am Mittwoch endlich in den Ring. Im großen Oberösterreich-Derby geht es um nichts Geringeres als den Einzug ins ÖFB-Cup-Finale.

Das Innviertel bebt, wenn am Mittwoch (18.00 Uhr – live ORF 1 & Sport24-Liveticker) die SV Ried den LASK zum Nachtrags-Halbfinale empfängt. Nachdem das Spiel vor zwei Wochen wegen dichten Nebels kurzfristig abgesagt werden musste, ist die Vorfreude bei den Fans riesig. Auf den Sieger wartet bereits der SCR Altach im großen Finale am 1. Mai in Klagenfurt.

LASK zwischen Double-Traum und Derby-Druck

Die Linzer unter Trainer Dietmar "Didi" Kühbauer reisen als klarer Favorit an. Mit nur drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Sturm Graz in der Bundesliga spielt der LASK eine starke Saison – sogar das Double ist rechnerisch noch möglich. "Wir wissen um die Stärken von Ried, uns erwartet ein emotionaler Fight", warnt Kühbauer, der physische Präsenz einfordert. Nationalteam-Rückkehrer Sasa Kalajdzic ergänzt kampflustig: "Wir müssen Feuer und Flamme am Platz sein."

Ried probt bereits den Ernstfall

Ried-Coach Maximilian Senft schiebt die Favoritenrolle zwar nach Linz, traut seinen Wikingern aber die Überraschung zu: "Wir wissen, dass wir jedem Gegner in Österreich wehtun können." Nach dem jüngsten 2:1-Sieg gegen die WSG Tirol strotzen die Innviertler vor Selbstvertrauen. Für den Fall der Fälle ist Senft vorbereitet: Das Team hat das Elfmeterschießen in der letzten Trainingswoche komplett durchsimuliert.

Mögliche Aufstellungen:

SV Ried – LASK

Anpfiff: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Stadion: BWT X Oberösterreichische Arena, Ried

BWT X Oberösterreichische Arena, Ried Schiedsrichter: Gishamer

Ergebnisse 2025/26:



3:1 (auswärts)

1:1 (heim)

SV Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Bajic, Maart, Rossdorfer, Mayer, Pomer - Mutandwa, Van Wyk

LASK: Jungwirth - Mbuyamba, Cisse, Andrade - Jörgensen, Bogarde, Horvath, Bello - Kalajdzic - Usor, Adeniran

Es fehlen: Smakaj (Knie)

Live auf ORF 1.