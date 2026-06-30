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Trainer-Knall

Rücktritt nach WM-Pleite: Glasner wird Teamchef

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© Getty Images
Mit dem Ausscheiden von Deutschland und den Niederlanden im WM-Sechzehntelfinale könnten bald zwei interessante Trainer-Positionen frei werden.
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Erst Deutschland, dann die Niederlande: Am Dienstagmorgen rieben sich Fußball-Fans in Europa verwundert die Augen. Beide Top-Nationen müssen bereits nach dem Sechzehntelfinale die Heimreise aus den USA antreten.

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Eine weitere Gemeinsamkeit, welche die beiden Nachbarländer eint, ist, dass umgehend eine Trainer-Diskussion entbrannt ist. Während Julian Nagelsmann beim DFB stark in der Kritik steht, könnte Koeman aus freien Stücken zurücktreten.

Vor allem steht hinter dem Gesundheitszustand des Bonds-Coach immer noch ein großes Fragezeichen. In beiden Fällen wurden schon lange vor der WM mögliche Alternativen diskutiert.

Klopp ein Thema

Während Nagelsmann beim DFB noch Vertrag bis 2028 hat, hört man dort immer öfter den Namen Jürgen Klopp, der sich direkt nach dem Spiel davon allerdings vorsichtig distanzierte.

epa13073592 Jurgen Klopp, head of global soccer for Red Bull and former soccer manager, attends the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Germany against Paraguay, in Boston, Massachusetts, USA, 29 June 2026. EPA/GREG COOPER
Jürgen Klopp als neuer DFB-Coach? © EPA

Seitens der Niederländer wurden noch nicht viele Namen genannt. Allerdings soll es bereits im vergangenen Winter ein Geheimtreffen mit der Verbandsbosse mit Oliver Glasner gegeben haben. Damals soll der Österreicher, der ab sofort offiziell vereinslos ist, allerdings abgesagt haben.

GUADALUPE, MEXICO - JUNE 29: Ronald Koeman, Head Coach of the Netherlands, looks on before the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Netherlands and Morocco at Monterrey Stadium on June 29, 2026 in Guadalupe, Mexico. (Photo by Carl Recine/Getty Images)
Zieht sich Roland Koeman jetzt zurück? © Getty Images

Nachdem sich aber sämtliche Posten, bei denen er gehandelt wurde (Liverpool, Chelsea, Tottenham, Milan, Leverkusen, Leipzig), zerschlagen haben, könnten die Gespräche nun neue Fahrt aufnehmen. Vor allem deshalb, weil niederländische Medien schon berichten, dass das Koeman-Aus fix ist.

Große Fußstapfen

Glasner wäre dabei gar nicht der erste Österreicher auf der Oranje-Bank. Bereits bei der WM 1978 führte ein gewisser Ernst Happel die Elftal bis ins Finale. Bis heute das beste WM-Ergebnis der Niederlande, die 1974 und 2010 sich ebenfalls erst im Finale geschlagen geben mussten.

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