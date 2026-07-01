Rekord-Duell: Mbappe jagt Messi

Ein historisches Kopf-an-Kopf-Rennen prägt die WM 2026: Kylian Mbappé jagt unaufhaltsam den ewigen Torrekord, sichert sich exklusive Bestmarken und ist Lionel Messi dicht auf den Fersen.

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Beim souveränen 3:0-Sieg Frankreichs gegen Schweden im Sechzehntelfinale glänzte der 27-Jährige mit einem Doppelpack und stellte gleich zwei historische Rekorde auf.

Mbappe auf Überholspur und neuer Rekord

Mit nun zehn Treffern in WM-K.o.-Spielen überholte er die bisherigen Rekordhalter Leonidas und Ronaldo. Zudem ist der Stürmer von Real Madrid der erste Spieler der Geschichte, dem sieben Doppelpacks bei Weltmeisterschaften gelangen – die alte Bestmarke von Legenden wie Messi, Klose oder Just Fontaine lag bei vier. Nach seinen Doppelpacks in der Gruppenphase gegen Senegal und den Irak sowie dem jüngsten gegen Schweden steht Mbappé bei überragenden 18 Toren in 18 WM-Spielen. Damit fehlt ihm nur noch ein einziger Treffer auf den Führenden der ewigen Torschützenliste. Dort thront aktuell Lionel Messi mit 19 Treffern. Der Argentinier hatte den langjährigen Rekord von Miroslav Klose (16 Tore seit der WM 2014) zuvor im Turnierverlauf geknackt. Messi startete mit einem Hattrick gegen Algerien (3:0), ließ einen Doppelpack gegen Österreich (2:0) folgen und baute seine Führung zuletzt als Joker mit einem direkten Freistoßtor gegen Jordanien aus.

Sowohl Mbappé als auch Messi halten beim laufenden Turnier in den USA bei sechs Treffern, wodurch der hochspannende Zweikampf um die Krone des ultimativen WM-Rekordtorschützen in die nächste Runde geht.