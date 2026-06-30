Zillertal macht sich über Deutschland & Niederlande lustig

Des einen Freud ist des anderen Leid. Das dachte sich wohl auch die Zillertalarena beim letzten Post auf Social Media.

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Die WM in den USA ist zumindest für Deutschland und Niederlande zu Ende. Somit haben die Fans aus den Ländern, die oft und gern Urlaub in Österreich machen, im Sommer plötzlich unerwartet früh Zeit.

Mit etwas Humor und Schadenfreude will der Zillertal Tourismus so die beiden Nationen aufmuntern und zu einem Besuch animieren. Ob es klappt, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen.

Mit wunderschönen, sommerlichen Eindrücken aus dem Zillertal und der Info, dass die Niederländer und Deutschen nun "Zeit für das wirklich Wichtige" haben, will man weitere Gäste anlocken.

Fiese Vergleiche

Ob das bei den Betroffenen so ankommt, ist allerdings mehr als nur fraglich. Denn mit den Slogans "Frische Bergluft statt Elfmeterschießen", "Panoramablicke statt Videobeweis", "Almhütte statt Fanmeile" und "Erinnerungen schaffen, die länger bleiben als 90 Minuten" streut man jede Menge Salz in die offenen Wunden der stolzen Fußball-Nationen.

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Zum Abschluss werden die erhofften Gäste aber dazu eingeladen, die Berge gemeinsam zu entdecken und unvergessliche Momente zu sammeln. Und vielleicht hilft ein Urlaub in den Tiroler Bergen ja auch, um dem Fußball-Frust zu entfliehen.