ÖFB-Teamchef Rangnick lässt Spanier brutal auflaufen

Bei der klassischen Pressekonferenz vor dem Sechzehntelfinal-Kracher gegen Spanien hat sich ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick eine Spitze nicht verkneifen können.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Dass wir auf einen der Turnierfavoriten treffen, war beim Zeitpunkt der Auslosung schon klar. Sie sind eine der spielstärksten Mannschaften, sie haben ewig kein Spiel mehr verloren, auch noch kein Tor kassiert. Wie wir spielen, das werden sie dann schon sehen", erklärte der Teamchef.

Dass das ÖFB-Team nicht fit genug sei, wischt er vom Tisch: "Wir sind am Ende einer langen Saison, die Frage ob Mannschaften komplett fit sind, liegt nicht in unserem Bereich. Man kann im Training eher zu viel als zu wenig machen. Es gibt unterschiedliche Ausgangsituationen, trotzdem haben wir toll mit den Klubs zusammengearbeitet. Ich wüsste nichts, was wir besser machen könnten."

"Für uns ist es ein besonderes Spiel, es ist auch unser erster europäischer Gegner. Die Play-offs haben jetzt gezeigt, dass es sehr eng ist und es viele Überraschungen gegeben hat. Wir haben ein Tor mehr geschossen als Spanien, aber sie haben eben noch keines kassiert. Über ihre Qualitäten haben wir jetzt schon genug gespielt", so Rangnick.

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Dann packte Rangnick noch einen brutalen Fakt aus: "David Alaba ist der einzige Real-Madrid-Spieler, der auf dem Platz stehen wird. Das wäre, wie wenn bei Deutschland keiner von Bayern München dabei wäre."