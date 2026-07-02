toni polster
Pressing! So können wir die Spanier biegen
Vor allem in einem Punkt möchte ich eine Steigerung sehen: Wir müssen Ball und Gegner besser beobachten und verfolgen. Zu oft, nämlich gegen Messi und Algerien gleich zweimal, haben wir unsere Gegenspieler aus den Augen verloren.
So gewinnst du keinen Blumentopf. Wir müssen lästig sein, dicht am Mann und die Spanier in viele Zweikämpfe verwickeln. Aus taktischer Sicht braucht es meiner Meinung nach eine gute Mischung.
Ich tippe auf einen Österreich-Sieg
Wenn unsere Stürmer das Pressing initiieren, müssen wir die Chance, vorne draufzugehen, nützen. Zu viel Rangnick-Fußball kann aber auch ins Auge gehen. Und damit wir nicht überlaufen werden, braucht es auch ein gutes Mittelfeld-Pressing, mit dem wir die Mitte zumachen und so Pedri, Rodri usw. ständig stören. Damit drängen wir sie zur Seite, wo Yamal und Baena gedoppelt werden müssen.
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Und weil ich ja ein Optimist bin, tippe ich auf 1:0 Österreich nach 90 Minuten.
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