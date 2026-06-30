Wir müssen jetzt echte Ungustln sein

Gegen Spanien muss Österreich ein anderes Gesicht zeigen.

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Die Rache für die WM 1978? So hat es die spanische "Marca" getitelt. Schlagzeilen verkaufen sich, aber das Wort hat im Sport nichts verloren. Außerdem wird es den Spielern ziemlich egal sein, was vor ihrer Geburt passiert ist.

Sie müssen im Hier und Jetzt leben. Und da wird es für die Spanier heißen: wunderbares Passspiel, technisch brillant, viel mehr Ballbesitz. Aber die Passquote gewinnt keine Spiele.

Bin keiner der 9 Millionen Teamchefs

Wir müssen Ungustln sein, auch einmal mit kleinen Fouls den Spielfluss brechen und vor allem der "roten Furie" die Lust am Fußball nehmen. Besonders Yamal, am besten mit Doppeldeckung.

Wer bei uns zum Held aufsteigt? Ich möchte mich in die neun Millionen Teamchefs nicht einreihen, das Team muss einfach zusammenpassen. Ich hätte aber absolut nichts dagegen, wenn uns Sasa Kalajdzic erneut jubeln lässt.