Mark Medlock ersetzt Dieter Bohlen mit engem Vertrauten von Florian Silbereisen

Mark Medlock feiert nach Jahren sein großes Comeback. Dabei soll ihn dieses Mal nicht Dieter Bohlen unterstützen.

Jahrelang warten Fans von Mark Medlock (47) auf seine Rückkehr. Nun feiert der ehemalige Gewinner von "Deutschland sucht den Superstar" sein Comeback mit einem neuen Produzenten. Statt Dieter Bohlen (72) betreut ihn nun ein enger Vertrauter von Florian Silbereisen (44).

Laut dem Portal "Schlagerprofi" soll Mark Medlock bewusst einen neuen Weg gewählt haben. Jahrelang wurden seine Songs von Dieter Bohlen produziert. Er begleitete eng seine Karriere. Doch schon 2011 trennten sich ihre beruflichen Wege.

Neuer Partner sorgt für Wirbel

Mit dem Wechsel will Mark Medlock auf neue Strukturen setzen. Sein neuer Produzent soll nämlich Christian Geller (51) sein. Der Komponist ist ein enger Vertrauter von Florian Silbereisen und sorgte vor Kurzem mit Neuauflagen alter Modern-Talking-Songs mit Thomas Anders (63) für viel Aufsehen.

Der Pop-Titan reagierte bei DSDS höchstpersönlich auf die Neuauflagen. Die originalen Modern-Talking-Hits hat zum größten Teil Bohlen selbst verfasst. Sollte Medlock sich ausgerechnet für Geller als Bohlens Nachfolger entschieden haben, könnte dies für großen Ärger in der Schlager-Szene sorgen.

Musikalisch will sich der Ex-DSDS-Sieger neu orientieren. Gegenüber der "Bild" hat Medlock erst kürzlich verraten, dass er derzeit neue Songs im Studio aufnimmt. Für seine Rückkehr soll ein 80-jähriger Fan verantwortlich sein. Eine Rentnerin sprach ihn während seines Einkaufs in seinem Wohnort Westerland an. Sie wünsche sich, ihn noch einmal auf der Bühne live zu sehen. Das sorgte bei Medlock für die nötige Motivation.