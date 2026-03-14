Star-Duelle und Rekord-Jagd bei den Oscars

In der Nacht von Sonntag auf Montag steigen die Oscars. Es wird spannend und glamourös wie nie

Bei den Filmen spielt Österreich keine Rolle. „Pfau – Bin ich echt?“ schaffte es ja nicht einmal auf die Short-List. Dafür sind die Oscars in puncto Kulinarik auch heuer wieder fest in rot-weiß-roter Hand. Wolfgang Puck verantwortet in der Nacht von Sonntag auf Montag zum bereits 32. Mal das Oscar-Menü. Zur Seite steht ihm auch der Waldviertler-Haubenkoch Bernhard Zimmerl. 40 verschiedene Gerichte auf 25.000 Tellern werden serviert. Sind dafür die Menü-Highlights, u.a. Chicken Pot Pie, Wagyu-Beef-Sushi, edle Miniburger, überbackene Käsenudeln und Wildlachsstreifen bereits bekannt, so herrscht in den 24 Kategorien freilich Hochspannung.

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Die Oscar-Nominierten 2026 (o.) Moderator Conan O’Brien (u.)

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Auch weil bei den 78. Academy Awards, die am Sonntag ab 22.55 Uhr auch auf ORF1 übertragen werden, gleich zwei Filme den ewigen Rekord von „Ben Hur“, „Titanic“ und „Herr der Ringe“, die jeweils 11 Oscars holten, brechen könnten: Der Vampir-Horror-Streifen „Blood & Sinners“, der mit nie erreichten 16 Nominierungen ja schon Hollywood-Geschichte geschrieben hat, und der satirische Politthriller „One Battle After Another“, der es auf 13 Nominierungen brachte und als großer Wett-Favorit gilt.

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Die Stars von "Blood & Sinners" (o.) und "One Battle After Another" wollen Top-Preis

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Oscars 2026 - das sind die wichtigsten Nominierungen und die Wettquoten:

Bester Film:

One Battle After Another, 1,25

Sinners, 3,75

Hamnet, 18

Marty Supreme, 33

Sentimental Value, 66

Train Dreams, 100

Bugonia, 125

Frankenstein, 125

F1, 150

The Secret Agent, 200

Bester Hauptdarsteller:

Michael B. Jordan – Sinners, 1,73

Timothée Chalamet - Marty Supreme, 2,75

Leonardo DiCaprio - One Battle After Another, 14

Wagner Moura - The Secret Agent, 16

Ethan Hawke - Blue Moon, 20

Beste Hauptdarstellerin:

Jessie Buckley – Hamnet, 1,03

Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You, 18

Kate Hudson - Song Sung Blue, 25

Renate Reinsve - Sentimental Value, 25

Emma Stone – Bugonia, 25

Bester Nebendarsteller:

Sean Penn - One Battle After Another, 1,29

Stellan Skarsgård - Sentimental Value, 4

Benicio del Toro - One Battle After Another, 9

Delroy Lindo – Sinners, 10

Jacob Elordi – Frankenstein, 25

Beste Nebendarstellerin:

Amy Madigan – Weapons, 1,73

Teyana Taylor - One Battle After Another, 3,25

Wunmi Mosaku – Sinners 3,75

Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value, 35

Elle Fanning - Sentimental Value, 100

Beste Regie:

Paul Thomas Anderson - One Battle After Another 1,03

Ryan Coogler - Sinners , 10

Chloé Zhao – Hamnet, 14

Josh Safdie - Marty Supreme, 33

Joachim Trier - Sentimental Value, 40

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Größtes Oscar-Duell: Michael B. Jordan (o.) vs. Timothée Chalamet (u.)

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Zur großen Zitterpartie wird laut Buchmachern das Rennen um den „Besten Hauptdarsteller“. Da liegt aktuell „Sinners“-Star Michael B. Jordan mit einer Siegesquote von 1,73 knapp vor Timothée Chalamet (2,75). Leonardo di Caprio (14) hat indes nur mehr Außenseiter-Chancen. Auch die Preise für die „Besten Nebendarsteller“ versprechen Dramatik: Bei den Damen liefern sich Amy Madigan und Teyana Taylor ein heißes Duell. Bei den Herren kommt es gleich zum Dreikampf zwischen Sean Penn, Benicio del Toro und Stellan Skarsgård.

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Favoriten: Jessie Buckley (o.) und Paul Thomas Anderson (u.)

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Geht es nach den Wetten, dann dürfen bei der von TV-Legende Conan O’Brien moderierten Gala, „Hamnet“-Star Jessie Buckley (Beste Hauptdarstellerin), Regisseur Paul Thomas Anderson („One Battle After Another“), der Animationsfilm „KPop Demon Hunters“, die "Golden"-Stars von Huntr/x (Song), Grammy-Winner Ludwig Göransson (Filmmusik) sowie die Autoren von "Blood & Sinners" (Original-Drehbuch) und "One Battle After Another"(adaptiertes Drehbuch“) ihre Oscar-Reden schon vorbereiten.