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Wohn-Boom in NÖ: So viele Jobs sichert der geförderte Wohnbau
© NLK Pfeffer

Wirtschaftsmotor

Wohn-Boom in NÖ: So viele Jobs sichert der geförderte Wohnbau

24.03.26, 10:35
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Neue Studie enthüllt: Gemeinnütziger Wohnbau ist ein echter Wirtschaftsmotor – über 5.100 Jobs, 290 Millionen Euro Wertschöpfung und ein Förder-Hebel, der sich mehr als vierfach auszahlt! 

Leistbares Wohnen ist nicht nur Sozialpolitik – es ist knallharte Wirtschaftspolitik! Das beweist jetzt eine brandneue Studie, die Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) gemeinsam mit GBV-Obmann Christian Rädler und Eco-Austria-Experte Wolfgang Schwarzbauer gestern in Wien präsentierte.

Neue Studie: Gemeinnütziger Wohnbau in Niederösterreich

1 Euro rein, 4,30 Euro raus

Wohn-Boom in NÖ: So viele Jobs sichert der geförderte Wohnbau
© NLK Pfeffer

Die Zahlen sprechen für sich: Ein Euro Wohnbauförderung löst satte 4,3 Euro an Investitionen aus. Die Gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV) – also die Wohnbaugenossenschaften – sichern dabei jährlich über 5.100 Arbeitsplätze in Niederöstereich. Von Maurern über Installateure und Elektriker bis hin zu den Mitarbeitern der Genossenschaften selbst. Teschl-Hofmeister jubelt: „Der geförderte Wohnbau wirkt gerade in konjunkturell schwächeren Phasen stabilisierend – das ist unbezahlbar!"

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