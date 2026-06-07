TV
Radio
E-Paper
Österreich

Harsche Kritik

Mikl-Leitner wettert gegen Schumanns "Zettelwirtschaft"

OR
von
ABD0109_20260311 - WOLKERSDORF - ÖSTERREICH: Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Mittwoch, 11. März 2026, anl. einer PK "Ergebnisse der Regierungsklausur von ÖVP und FPÖ" in Wolkersdorf.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) kritisiert das Vorgehen von Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) bei der Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie.
OE24 auf Google bevorzugen

"Während unsere Betriebe bereits unter einer Vielzahl an Vorschriften und Dokumentationspflichten leiden, hält die SPÖ-Arbeitsministerin an einer überschießenden Umsetzung der EU-Entgelttransparenz-Richtlinie fest. Mehr Formulare, mehr Berichte und mehr Verwaltungsaufwand würden uns dem Ziel 'Gleicher Lohn für gleiche Arbeit' keinen Zentimeter näherbringen, so Mikl-Leitner. Gleicher Lohn braucht Fairness statt Zettelwirtschaft", betont sie.

Auch interessant

Lohn soll für alle sichtbar werden: Arbeiterkammer drängt Regierung

Mega-Wirbel um neuen Lohnstriptease

Lohntransparenz: Schumann legt Entwurf vor

Die Landeshauptfrau warnt davor, Unternehmen mit noch mehr Berichtspflichten zu belasten. "Unsere Betriebe brauchen größere unternehmerische Freiräume, statt die kurze Leine der Sozialministerin, um Arbeitsplätze zu schaffen und wettbewerbsfähiger zu werden", so Mikl-Leitner. Daher fordert sie eine deutliche Reduktion der Berichtspflichten auf europäischer Ebene. "Ein Drittel dieser Berichtspflichten kann man streichen, und ich bin überzeugt, sie werden niemandem fehlen. Daran muss auch von der SPÖ-Arbeitsministerin gearbeitet werden. Wir brauchen weniger Berichtspflichten und mehr Hausverstand."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Rakete zerstört Haus - Jugendliche straffrei!

Polizeizentrum NÖ soll an Baubeginn 2027 halten

NÖ sichert Notruf-Leitstelle ab

Mikl-Leitner wettert gegen Schumanns "Zettelwirtschaft"

Hurra! Die Retzer Weinwoche ist eröffnet

Simmering bekommt coole Oase statt Asphalt-Wüste!

Raiffeisen feiert 140-jähriges Bestehen

Neue Verordnung gegen Rebzikaden in NÖ

E-Auto fing Feuer

FPÖ-GR: Wiens BM Ludwig sehe "krank" aus