Hirscher-Jubel über Sieg-Double - ABER: ER droht mit Rücktritt

Erst feierte der verletzte Skistar den Doppelsieg seiner Skimarke, dann kam die Schock-Nachricht.

Am 36. Geburtstag, kam es für Marcel Hirscher kalt-warm. Der Van-Deer-Firmenboss, der drei Monate nach seinem Kreuzbandriss daheim in Annaberg am Ergometer für sein Comeback trainiert, bekam am Tag nach dem RTL-Sieg seines Paraderennläufers Henrik Kristoffersen in Kranjska Gora sogar einen Doppelsieg geschenkt: Kristoffersen triumphierte vor dem ebenfalls mit Van-Deer-Latten ausgestatteten Landsmann Timon Haugan.

Zudem baute Kristoffersen im Kampf um die Slalom-Kugel seinen Vorsprung gegenüber Noel (FRA) auf 77 Punkte aus und zeigte, dass im Moment viel Spaß hat: "Einzel-Siege sind mir wichtiger, meine größte Freude ist es, Rennen zu gewinnen."

Kristoffersen: "Schaun wir mal"

Doch im ORF-Interview schockte der frühere Hirscher-Rivale ("Es war immer mein Ziel, Riesentorlauf und Slalom an einem Wochenende zu gewinnen") seinen Boss: "Schauen wir mal, ob ich weiter fahre nach dieser Saison oder nicht." Als Reporter Rainer Pariasek nachhakte, meinte Kristoffersen: "Naaa ... schau ma!"