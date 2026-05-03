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Wein:Rast in Wullersdorf eröffnet: LH Mikl-Leitner begeistert
© Land NÖ

Eröffnung

Wein:Rast in Wullersdorf eröffnet: LH Mikl-Leitner begeistert

03.05.26, 18:13
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Im Melker Stiftskeller des Weinguts Burger in Wullersdorf wurde am Sonntag die neue Wein:Rast feierlich eröffnet.  

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach von einem "Juwel" der Region und lobte die gelungene Verbindung von Tradition und Innovation.

Wein:Rast in Wullersdorf eröffnet: LH Mikl-Leitner begeistert
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Der historische Keller, erbaut zwischen 1500 und 1525, bietet bis zu zwölf Meter Tiefe und eine konstante Temperatur von acht Grad. Neu: Ein Wein-Automat am Eingang – für Mikl-Leitner "eine unglaublich tolle Innovation".

Wein:Rast in Wullersdorf eröffnet: LH Mikl-Leitner begeistert
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Winzer Johannes Burger will den Keller für Radfahrer und Einheimische zugänglich machen. Neben Wein und Spritzer gibt's auch Cremeschnitten, Kellerjause und regionale Produkte. Bürgermeister Richard Hogl bezeichnete das Weingut als "Vorzeigebetrieb mit großem Wert für die Region".

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