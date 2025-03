Ehe-Aus für Rapper Capital Bra

Der Musiker hielt seine Ehe immer aus der Öffentlichkeit raus. Jetzt verrät er jedoch, dass diese gescheitert ist.

Beide waren noch ganz jung, als sie sich ineinander verliebten. Vier Kinder, eine Hochzeit und etliche Jahre prägten die Liebe von Rapper Capital Bra (30) und seiner Ehefrau. Allzu viel ist aber nicht bekannt über die Beziehung der beiden, da Bra immer versuchte, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Bis jetzt: "Es geht eigentlich gar keinen etwas an, aber es ist so: Ich habe mich von meiner Frau getrennt", erklärte der Musiker in einer Instagram-Story.

Mehr lesen:

Die Gerüchteküche brodelte

Es gab schon lange Gerüchte um ein mögliches Ehe-Aus, daher wandte sich der Rapper jetzt an seine Fans, um die Situation klarzustellen. Er wolle aber nicht, dass nun "eine große Welle" um das Ehe-Aus gemacht werde. Zu den Gründen schwieg er und bat: "Hört auf zu quatschen." Capital Bra zeigt seiner Ex gegenüber viel Respekt: "Es ist so, das ist die Mutter meiner Kinder, egal was passiert. Ich liebe sie - dass sie mir so viele gesunde Kinder geschenkt hat."

Nicht einmal der Name der Mutter seiner Kinder ist bekannt. Angeblich sollen sich die beiden kennengelernt haben, als sie 12 war. Erst 2023 gaben sie sich das Ja-Wort. Zwei Jahre später ist die Liebe Geschichte.