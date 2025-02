Bushido und Anna-Maria Ferchichi: Scheidung "nach diesem Sommer"

Der Trailer zur neuen Staffel "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" schockiert die Fans, denn darin spricht die Gattin des Rappers von Scheidung.

Die neue Staffel von "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" verspricht wieder große Gefühle und viele Dramen. Im offiziellen Trailer bekommt man wieder Einblick in das turbulente Familienleben des Rappers und seiner Ehefrau. Bushido und Anna-Maria leben mit sieben Kindern in Dubai - hier ist Chaos vorprogrammiert. Bushido kämpft obendrein mit Depressionen: "Emotional ist der Akku auf jeden Fall leer", gesteht er.

Gerüchte um Eheprobleme

In letzter Zeit gab es Gerüchte darum, dass Bushido eine offene Ehe vorgeschlagen habe. Anna-Maria spricht über den mentalen Zustand ihres Mannes: "Das hat was mit ihm gemacht und hat ihn komplett wieder in seine Depression geworfen." In der Doku sieht man den Rapper immer wieder sehr niedergeschlagen. "Natürlich arbeite ich an mir. Deswegen bin ich jede Woche bei meiner Therapeutin." Er sei jedoch überfordert, die Balance zwischen Familie und Job zu finden.

Auch ein Sommerurlaub kann dem Paar nicht wirklich Ruhe bringen. In Dubai sind die beiden gemeinsam in die Immobilienbranche eingestiegen. Auch das belastet die Beziehung sehr: "Unsere Ehe ist anders geworden. Wir sind jetzt auch wie Geschäftspartner und das ist schon ein bisschen komisch." Am Ende des Trailers lässt Anna-Maria dann noch einmal aufhorchen: "Ich reiche die Scheidung ein nach diesem Sommer", sagt sie. Ob diese Aussage ernst gemeint ist, bleibt noch ein Geheimnis.