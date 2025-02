Bushido über Sex mit seiner Anna-Maria: "Sie macht den Seestern"

Der Rapper und seine Ehefrau hören nicht auf die ärztlichen Ratschläge, wie Anna-Maria Ferchichi verrät.

Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi hat bereits einige Beauty-Eingriffe hinter sich. Dass diese gefährlich sein können und der Körper danach auch Ruhe braucht, ist bekannt. Nach ihrer letzten OP wurde ihr dann aber sogar ein Sex-Verbot erteilt. "Ich hatte ja eine Bauchstraffung. Eigentlich sollten wir noch ein bisschen warten“, erzählt die Achtfachmama in der neuen Folge des gemeinsamen Podcasts „Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi“.

Nach 14 Jahren noch heiß aufeinander

Da Bushido und seine Gattin sich auch nach 14 Jahren unwiderstehlich finden, überkam sie die Lust dennoch. Der Sex war nur anders als gewöhnlich, wie sie verrät. „Ich trug so einen Panzer vorn auf dem Bauch. Wie so eine Schildkröte, damit ich mich nicht beuge. Das heißt, ich konnte einfach nur daliegen wie so eine Puppe.“ Bushido findet das nicht schlimm und sagt: "Jetzt hast du halt mal den Seestern gemacht!“

Für Anna-Maria ist klar: "So etwas geht auch nur nach 14 Jahren Beziehung.“ Dann wird es romantisch und beide schwärmen über ihre Liebe. "Du bist meine längste Beziehung. Ich hätte vorher nie gedacht, dass ich dazu fähig bin“, sagt Anna-Maria. Bushido zeigt sich stolz.