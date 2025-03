Kanye West rastet aus – Schockierende Angriffe auf Jay-Z und Beyoncé

Rapper Kanye West (47) sorgt erneut für einen Eklat: Auf X (ehemals Twitter) hetzt er gegen Jay-Z (55) und Beyoncé (43) – und macht dabei nicht einmal vor deren Kindern Halt.

Auf seinem Social-Media-Account, der bereits mit einer Warnung wegen sensibler Inhalte versehen wurde, feuert Kanye eine Reihe von beleidigenden Posts ab. Besonders schockierend: „Fk Jay-Z und seine ganze Familie“**, schreibt er unverhohlen. Doch damit nicht genug – in einem weiteren Post attackiert er sogar die Kinder des Paares. Kanye behauptet, die beiden jüngeren Kinder seien „behindert“ – und führt das auf eine künstliche Befruchtung zurück. „Künstliche Befruchtung ist ein Segen, behinderte Kinder zu haben ist eine Wahl“, schreibt der Ex-Mann von Kim Kardashian (44). Ein unfassbarer Tiefschlag!

Kanye West und Jay-Z © Getty ×

Was Kanye zu diesen Aussagen bewegt hat, bleibt unklar. Er selbst betont in einem weiteren Post, dass sein Account „eine Einbahnstraße“ sei – er teile seine Gedanken, ohne sich für sie zu entschuldigen. Angeblich hätten Berater aus seinem Team ihn bereits gedrängt, einige seiner Äußerungen zu löschen. Kanye gibt sich wütend: „Ich bin so sauer, dass ich das heruntergenommen habe.“ Der Musiker ist für seine entgleisenden Social-Media-Angriffe bekannt. Bereits 2022 wurde er für acht Monate von der Plattform verbannt, nachdem er mit beleidigenden und kontroversen Posts Schlagzeilen machte.

© getty ×

Dabei waren Kanye und Jay-Z einst enge Freunde und musikalische Partner. Gemeinsam veröffentlichten sie 2011 das gefeierte Album „Watch the Throne“. Kanye nannte Jay-Z mehrfach seinen „großen Bruder“ und setzte sich 2009 bei den VMA Awards sogar öffentlich für Beyoncé ein, als sie gegen Taylor Swift (35) verlor. Doch die Beziehung der beiden Rap-Größen kühlte über die Jahre deutlich ab. Bereits 2014 sorgte Jay-Z für Aufsehen, als er nicht zu Kanyes Hochzeit mit Kim Kardashian erschien. 2016 beschwerte sich Kanye während eines Konzerts darüber, dass Jay-Z sich „nicht um ihn und seine Familie gekümmert“ habe, nachdem Kim in Paris Opfer eines Raubüberfalls geworden war.

Jay-Z und Beyonce © Getty ×

Die Fehde eskalierte 2017 weiter, als Jay-Z Kanye auf seinem Album „4:44“ in einem Disstrack angriff. Seitdem herrschte Funkstille zwischen den beiden – bis Kanye jetzt mit seinen schockierenden Posts erneut Öl ins Feuer gießt. Ob Jay-Z oder Beyoncé auf diese beispiellose Attacke reagieren, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Kanye West überschreitet mit seinen Äußerungen einmal mehr jede Grenze.