Experte tippt auf Lando Norris als Zandvoort-Sieger

Weltmeister könnte für eine Überraschung am Sonntag sorgen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Vor dem Grand Prix in Zandvoort (So., 15 Uhr, live ServusTV) prallen die Meinungen aufeinander: Während ServusTV-Experte Christian Klien McLaren-Star Lando Norris in der Favoritenrolle sieht, stapelt der amtierende Weltmeister selbst tief. Ein spannender Faktencheck vor dem Start der zweiten Formel-1-Saisonhälfte.

Klien erklärt McLaren-Vorteil in den Niederlanden

Die Rückkehr der Königsklasse aus der Sommerpause verspricht Hochspannung pur. Geht es nach dem ehemaligen österreichischen Formel-1-Piloten Christian Klien, dann führt der Weg zum Sieg am kommenden Wochenende nur über einen Namen: Lando Norris. Der heutige ServusTV-Experte begründet seine mutige Prognose mit einer klaren fahrerischen und technischen Analyse.

Norris als logischer Favorit?

Der Hungaroring in Ungarn und der Zandvoort Circuit in den Niederlanden weisen extrem ähnliche Streckencharakteristiken auf. Da der amtierende Weltmeister Norris kurz vor der Sommerpause in Ungarn triumphieren konnte, stehen die Chancen laut Klien hervorragend, dass der McLaren-Bolide auch in den niederländischen Dünen perfekt funktioniert. Für Klien ist Norris daher der logische Favorit.

Lando Norris selbst will von diesen Vorschusslorbeeren im Fahrerlager von Zandvoort allerdings nichts wissen. Der Brite ist bekannt für seine analytische Herangehensweise und weigert sich, den Tag vor dem Abend zu loben. Ungarn ist Geschichte, und die Karten in Zandvoort werden völlig neu gemischt. Zudem steht hinter einem neuen McLaren-Upgrade noch ein großes Fragezeichen.

Norris hat 91 Punkte Rückstand auf F1-Spitze

"Ja, ich habe gewonnen, aber das bedeutet für mich nicht, dass ich deswegen auch hier gewinnen werde. Natürlich wollen wir daran glauben, dass es hier wieder klappen wird. Aber wir müssen erst einmal abwarten und schauen, ob das Upgrade, das wir dabei haben, überall funktioniert oder ob die Fortschritte, die wir gemacht haben, strecken- oder kurvenspezifisch war", bremst der zwölffache Grand-Prix-Sieger gegenüber Speedweek die Erwartungen. Fakt ist: Norris reist mit einem gewaltigen Rucksack an: Auf den aktuellen WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im Mercedes fehlen dem McLaren-Piloten satte 91 Punkte.