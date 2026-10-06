oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

350km am Bike

Formel-1-Star kommt mit dem Rad zum nächsten Rennen

Phillip Platzer
von
Ein Mann mit Schnurrbart, Sonnenbrille und weißem Cadillac-Basecap geht vor einer Rennstrecke.
© APA/AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA
Statt im Jet zu fliegen, nutzt F1-Star Valtteri Bottas das Rad: Er legt die 350 Kilometer vom Grand Prix in Malaysia nach Singapur auf zwei Rädern zurück. Die ersten Kilometer sind bereits geschafft.
OE24 auf Google bevorzugen

Während die anderen Formel-1-Piloten nach dem Rennwochenende in Malaysia möglichst schnell nach Singapur reisen möchten, wählt Valtteri Bottas eine sportliche Herausforderung. Der Cadillac-Pilot plant, die Distanz von rund 350 Kilometern zwischen den zwei Austragungsorten komplett mit dem Fahrrad zu bewältigen. Viel Zeit hat der 37-Jährige für dieses Vorhaben allerdings nicht, da bereits am Donnerstag das erste freie Training in Singapur ansteht.

Auch interessant

Elfjähriger Salzburger ist Popcorn-Maisbauer

Nächster Rassismus-Eklat am Oktoberfest

Türkei und Pakistan kämpfen mit Saudis gegen Huthi-Miliz

Mit Stirnlampe durch die Nacht

Bottas zögerte nach dem Grand Prix in Sepang keineswegs. Noch am selben Abend schwang sich der Finne auf sein Arbeitsgerät und begann die Reise im Dunkeln. Bilder in seiner Instagram-Story dokumentierten den Aufbruch mit einer Stirnlampe, während er die geplante Route über die Sport-App Strava teilte. Sogar dichter Straßenverkehr hielt den Piloten nicht auf – Fans beobachteten, wie er auf dem Rad am Stau vorbeizog.

Erste Etappe erfolgreich absolviert

Die erste Teilstrecke bewältigte der Rennfahrer direkt im Anschluss an das Rennwochenende. Nach rund zwei Stunden im Sattel hatte er 56 Kilometer hinter sich gebracht und legte nördlich von Sepang seine erste längere Pause ein.

Weiterer Verlauf bleibt noch offen

Bis zum Ziel in Singapur fehlen noch knapp 300 Kilometer. Ob der Finne die gesamte Distanz tatsächlich auf dem Fahrrad zurücklegt, wird sich zeigen. Spätestens am Donnerstag muss er vor Ort sein, um wieder in seinen Formel-1-Boliden zu steigen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Formel-1-Star fährt mit dem Rad zum nächsten Grand Prix

Toto Wolff: "Eine meiner schlimmsten Erfahrungen"

Verstappen lacht: "Es war wie beim Lego-Rennen"

Marko: "Beschämend für die Formel 1"

Peinliche Software-Panne: Das läuft hinter den Kulissen

Japan-Sieger macht MotoGP-WM zum Thriller

Formel-1-Blamage im Regen: Verstappen spottet über 35 km/h

Formel-1-Star kommt mit dem Rad zum nächsten Rennen

"Piloten sind keine Zirkusaffen"

Kimi Antonelli unstoppbar? Das sagen die TV-Experten Wurz & Lauda im oe24-Talk