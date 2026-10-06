350km am Bike
Formel-1-Star kommt mit dem Rad zum nächsten Rennen
Während die anderen Formel-1-Piloten nach dem Rennwochenende in Malaysia möglichst schnell nach Singapur reisen möchten, wählt Valtteri Bottas eine sportliche Herausforderung. Der Cadillac-Pilot plant, die Distanz von rund 350 Kilometern zwischen den zwei Austragungsorten komplett mit dem Fahrrad zu bewältigen. Viel Zeit hat der 37-Jährige für dieses Vorhaben allerdings nicht, da bereits am Donnerstag das erste freie Training in Singapur ansteht.
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Mit Stirnlampe durch die Nacht
Bottas zögerte nach dem Grand Prix in Sepang keineswegs. Noch am selben Abend schwang sich der Finne auf sein Arbeitsgerät und begann die Reise im Dunkeln. Bilder in seiner Instagram-Story dokumentierten den Aufbruch mit einer Stirnlampe, während er die geplante Route über die Sport-App Strava teilte. Sogar dichter Straßenverkehr hielt den Piloten nicht auf – Fans beobachteten, wie er auf dem Rad am Stau vorbeizog.
Erste Etappe erfolgreich absolviert
Die erste Teilstrecke bewältigte der Rennfahrer direkt im Anschluss an das Rennwochenende. Nach rund zwei Stunden im Sattel hatte er 56 Kilometer hinter sich gebracht und legte nördlich von Sepang seine erste längere Pause ein.
Weiterer Verlauf bleibt noch offen
Bis zum Ziel in Singapur fehlen noch knapp 300 Kilometer. Ob der Finne die gesamte Distanz tatsächlich auf dem Fahrrad zurücklegt, wird sich zeigen. Spätestens am Donnerstag muss er vor Ort sein, um wieder in seinen Formel-1-Boliden zu steigen.
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