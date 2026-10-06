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Kreative Sorten

Elfjähriger Salzburger ist Popcorn-Maisbauer

Phillip Platzer
von
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Der elfjährige Salzburger Georg Reiter geht ungewöhnliche Wege: Er bewirtschaftet das einzige Popcornmaisfeld im gesamten Bundesland und stellt dabei eigene Sorten her.
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Der elfjährige Georg Reiter betreibt das bisher einzige Popcornmaisfeld in ganz Salzburg. Der junge Salzburger hat rund um sein landwirtschaftliches Geschäft bereits eigenständig verschiedene Popcornsorten kreiert.

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Kreative Sorten aus Salzburg

Zu den von ihm entwickelten Geschmackssortimenten zählen unter anderem Kreationen wie Ingwer-Zimt, Erdbeere, Knoblauch sowie Tomate-Paprika.

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