Kreative Sorten
Elfjähriger Salzburger ist Popcorn-Maisbauer
Der elfjährige Georg Reiter betreibt das bisher einzige Popcornmaisfeld in ganz Salzburg. Der junge Salzburger hat rund um sein landwirtschaftliches Geschäft bereits eigenständig verschiedene Popcornsorten kreiert.
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Kreative Sorten aus Salzburg
Zu den von ihm entwickelten Geschmackssortimenten zählen unter anderem Kreationen wie Ingwer-Zimt, Erdbeere, Knoblauch sowie Tomate-Paprika.
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