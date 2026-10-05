Formel-1-Star fährt mit dem Rad zum nächsten Grand Prix

Eine mehr als ungewöhnliche Reise-Methode zum nächsten Formel-1-Rennen nutzte ein Fahrer nach dem Chaos-Rennen von Sepang.

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Am kommenden Wochenende steht in Singapur das dritte Formel-1-Rennen in 15 Tagen am Programm. Für alle Beteiligten ist der Reisestress mit enormen Strapazen und logistischem Aufwand verbunden. Von Baku ging es vergangene Woche weiter nach Singapur, ehe der Triple-Header am kommenden Wochenende in Singapur endet.

Die meisten Fahrer setzten dabei mit Privatjets auf vergleichsweise ruhige und gemütliche Reisemöglichkeiten. Doch ein Fahrer entschied sich für eine komplett andere Reisemethode. Der aufgrund des Unwetters und Software-Problems verzögerte Start am Sonntag in Malaysia hielt ihn auch nicht von dem ungewöhnlichen Plan ab.

Abfahrt nach dem Rennen

Valtteri Bottas, der 37-jährige Cadillac-Routinier, machte sich noch in der Nacht, ungeachtet der Dunkelheit, auf den Weg und reist per Fahrrad zum nächsten Grand Prix. Dabei fuhr der Finne ganz entspannt an den Besuchern des Rennens vorbei, die geduldig im Stau auf die Weiterfahrt warteten, ehe er in die asiatische Nacht radelte.

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Via Strava teilte er den Fortschritt noch mit seinen Fans, als er nach 56 Kilometern und etwas mehr als 2 Stunden den ersten Zwischenstopp einlegte und den Arbeitstag nördlich von Sepang ausklingen ließ.

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Bis Donnerstag warten noch 300 weitere Kilometer auf dem Gravel Bike, ehe Bottas rechtzeitig zum nächsten Termin beim Flutlicht-GP in Singapur erscheinen muss. Die Fans feiern ihn für diese Aktion und loben den Einsatz, dass er diesen Weg wählt und auf den Kurzstreckenflug verzichtet.