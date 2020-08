22-Jähriger bedroht Ex mit dem Umbringen und zündet Wohnungstür an

Kleiner Brand von 18-Jähriger gelöscht - Täter festgenommen

Ein 22-Jähriger hat Sonntagfrüh in Wien-Penzing seine Ex-Freundin mit dem Umbringen bedroht und eine brennbare Flüssigkeit an ihrer Wohnungstür entzündet. Der Mann habe gefordert, dass er hinein kann, sonst würde er die Wohnung anzünden, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. Die bedrohte 18-Jährige öffnete die Türe erst nach der Flucht des Täters und löschte den kleinen Brand.

Die Polizei wurde gegen 8.00 Uhr zu dem Haus in der Linzer Straße gerufen. Der 22-Jährige hatte bereits im Vorfeld Handynachrichten an seine Ex-Partnerin geschickt, wo er sie mi dem Umbringen bedroht und beschimpft hat, erläuterte der Polizeisprecher. Laut einer ersten Befragung der 18-Jährigen war nach den Drohungen im Stiegenhaus eine Flüssigkeit unter der Wohnungstür durchgeronnen, die von dem Täter in Brand gesteckt wurde. Die Flammen habe die junge Frau mit Handtüchern ersticken können, sagte Fürst.

Die 18-Jährige rief anschließend die Polizei. Ihr Ex-Partner wurde kurz darauf an seiner Wohnadresse festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Gegen den jungen Mann wird wegen schwerer Nötigung, gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung ermittelt.