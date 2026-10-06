Riesiger unterirdischer See unter Venedig entdeckt

Ein "zweiter Gardasee" ist in Norditalien entdeckt worden.

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Die Lagunenstadt ist weltberühmt für ihre Kanäle, doch gelang den Forschern ein Sensationsfund, denn eine enorme Menge an Wasser ist auch unterirdisch in der Nähe der Stadt gefunden worden.

Versalzung plagt die Region

Es handelt sich um einen riesigen, bislang verborgenen Süßwassersee. Es fasst beinahe so viel Wasser wie der Gardasee. Rund 30 Meter unter der Oberfläche, zwischen Punta Gorzone und Buoro in der Gemeinde Cavarzere gelang den Forschern der Durchbruch.

Für Norditalien ist das ein wichtiger Fund. Die Region wird von Wasserarmut und Versalzung geplagt. Viel Oberflächenwasser in der Lagune ist schon mit Meerwasser zersetzt und damit für die Menschen und die Landwirtschaft verloren. Für die Menschen ein Hoffnungsschimmer, denn dank der schützenden Erdschichten beträgt die Salzkonzentration im Süßwassersee in einer Tiefe von 28 bis 35 Metern lediglich ein Gramm pro Liter.

"Wasserkrise bewältigen"

Die Erkenntnisse stammen aus dem europäischen Forschungsprojekt SWAMrisk. Auch die Politik zeigt sich schon hocherfreut. Matteo Baldan, Vize-Fraktionsvorsitzender der Partei Fratelli d’Italia im Regionalrat von Venetien: "Sie könnte für ein weitläufiges Gebiet eine große Nachricht sein und eine zusätzliche Möglichkeit bieten, künftige Wasserkrisen zu bewältigen – auch in der Landwirtschaft"