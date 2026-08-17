Ronaldo & Georgina verraten Baby-Pläne

Der Fußballstar Cristiano Ronaldo und das Model Georgina Rodríguez haben sich im intimen Rahmen das Jawort gegeben und im Anschluss offen über ihre weitere Familienplanung gesprochen.

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Gegenüber der Zeitschrift Vogue machten der 41-jährige Sportler und die 32-Jährige deutlich, dass weiterer Nachwuchs für sie keineswegs ausgeschlossen ist.

Aktuell kein Baby

"Sag niemals nie", erklärte der Fußballer knapp, während Georgina betonte, dass sie sich ein Leben ohne kleine Kinder schwer vorstellen könne. Ein weiteres Baby sei aktuell zwar zu viel im Haus, aber in einigen Jahren durchaus denkbar. Statt einer pompösen Kulisse wählten die beiden für ihre Trauung das Wohnzimmer ihres Sommerhauses im portugiesischen Cascais. Georgina begründete diesen Schritt damit, dass etwas Intimes für das Paar ungewöhnlicher sei als Schlösser oder Luxusgüter.

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Hochzeit am Kennenlerntag

Die Trauung hielten die beiden zunächst geheim und bestätigten das Fest erst im Nachhinein auf der Plattform Instagram mit einem Foto ihrer Eheringe und den Initialen "CG". Der gewählte Tag hatte dabei eine ganz besondere Bedeutung:

Am 11. August 2016 trafen sich die beiden zum allerersten Mal in einer Gucci-Boutique in Madrid.

Auf den Tag genau ein Jahr vor der Trauung machten sie ihre Verlobung öffentlich.

Passend zur ersten Begegnung trug die Braut einen weißen Seidenanzug und der Bräutigam einen hellbeigen Baumwollanzug der Marke Gucci.

Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo © Corbis via Getty Images

Segen im Wallfahrtsort Fátima

Eine große Feier soll wegen ihrer vollen Terminkalender erst zu einem späteren Zeitpunkt mit Freunden und der Familie nachgeholt werden. Nach dem Auswechseln der Eheringe im eigenen Wohnzimmer reiste das frische Ehepaar zum Wallfahrtsort Fátima weiter, um sich dort ganz privat segnen zu lassen.