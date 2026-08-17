Panettiere: Verlust von Tochter Kaya "schmerzhafteste Erfahrung"

Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist am Sonntag im Alter von 36 Jahren gestorben, wie ihr Sprecher gegenüber dem Magazin People bestätigte.

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Die genauen Umstände ihres Todes wurden bisher nicht bekannt gegeben. Panettiere hinterlässt ihre elfjährige Tochter Kaya Evdokia Klitschko, die im Dezember 2014 aus der Beziehung mit ihrem früheren Verlobten Wladimir Klitschko hervorging.

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Geburtstraumata

In den Monaten vor ihrem Tod sprach die Künstlerin offen in ihren Memoiren sowie in einem Podcast von Jay Shetty über die komplizierte Beziehung zu ihrem Kind. Sie schilderte darin eindringlich ihre Geburtstraumata, schwere Wochenbettdepressionen und den harten Kampf gegen die Sucht. Trotz der räumlichen Trennung betonte die Schauspielerin stets, dass die Verbindung zu Kaya unglaublich stark geblieben sei. Den Verlust des täglichen Zusammenlebens beschrieb sie als die schmerzhafteste Erfahrung ihres Lebens.

Panettiere, August 2014 © FilmMagic

Kampf gegen Sucht und Krankheit

Nach der Geburt erlebte Panettiere eine emotionale Taubheit und fand keinen Zugang zu ihrem Neugeborenen. Um den emotionalen Druck zu bewältigen, griff sie immer öfter zu Alkohol. Bereits am frühen Morgen benötigte sie Alkohol, um den Alltag am Set der Serie "Nashville" überhaupt zu bewältigen. Die Entwicklung verlief über folgende Stationen:

Als die Tochter vier Monate alt war, begab sich die Künstlerin erstmals wegen Wochenbettdepressionen in Behandlung.

Durch die Einnahme verschriebener Medikamente entstand eine neue Abhängigkeit.

Später erlitt sie Rückfälle und griff erneut zu hochprozentigem Alkohol.

Schmerzhafte Entscheidung ums Sorgerecht

Ihre gesundheitlichen Probleme führten schließlich zum Verlust von Werbeverträgen und belasteten die Beziehung zu Klitschko massiv. Die Übertragung des alleinigen Sorgerechts an den Ex-Boxer bezeichnete Panettiere als den schwersten Schritt ihres Lebens. Sie verzichtete auf einen Rechtsstreit, da ein Kampf während ihrer Genesung sie zerstört hätte. Dennoch fand sie lobende Worte für ihren Ex-Verlobten und bezeichnete ihn als wundervollen Menschen und fantastischen Vater für die gemeinsame Tochter.