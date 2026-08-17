Hollywood-Star Hayden Panettiere stirbt mit nur 36 Jahren

Die US-Schauspielerin und frühere Verlobte von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, Hayden Panettiere ("Scream 4", "Heroes", "Nashville"), ist im Alter von 36 Jahren gestorben.

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Hollywood-Star Hayden Panettiere ist gestorben. Das bestätigte ihr Vater Skip gegenüber dem Sender ABC News. Panettiere wurde vor allem durch ihre Rollen in den Erfolgsserien "Heroes" und "Nashville" bekannt. Eine Todesursache wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Statement der Familie

"Mit tiefer Trauer teilen wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden mit", heißt es in einer Erklärung der Familie. Darin wird die Schauspielerin als "unglaubliches Licht und eine Naturgewalt" beschrieben, die den Menschen in ihrem Umfeld und Millionen Fans auf der Leinwand "unermessliche Liebe und Freude" geschenkt habe.

© Getty Images

Kinderstar

Panettiere stand bereits als Kleinkind vor der Kamera. Zunächst war sie in Werbespots zu sehen, später folgten Rollen in US-Soaps. Ihren großen internationalen Durchbruch feierte sie mit der NBC-Serie "Heroes". Als Cheerleaderin Claire Bennet wurde sie einem Millionenpublikum bekannt.

Ex von Wladimir Klitschko

Auch mit ihrer Rolle als Juliette Barnes in der Musikserie "Nashville" feierte Panettiere große Erfolge. Für ihre Darstellung wurde sie zweimal für einen Golden Globe nominiert. Zudem war sie Teil des "Scream"-Franchise und kehrte dort nach längerer Pause auf die Kinoleinwand zurück.

Auch privat sorgte Panettiere immer wieder für Schlagzeilen. Sie war mit dem früheren Box-Weltmeister Wladimir Klitschko verlobt. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter.

Buch über postnatale Depression und Alkoholsucht

Im Mai hatte Panettiere eine Biografie herausgebracht. In dem Buch namens "This Is Me" schrieb sie unter anderem über eine postnatale Depression nach der Geburt ihrer Tochter und eine Alkoholsucht. In einem Post auf Instagram dazu, der auch auf dem Profil der Schauspielerin zu finden ist, wird sie mit Bezug auf Alkohol zitiert: "In dem Moment, als ich dieses Brennen spürte, war die Angst, die ich seit der Geburt meiner Tochter verspürt hatte, verschwunden." Schon 2015 hatte Panettiere bekanntgegeben, sich wegen einer Wochenbettdepression in ein Behandlungszentrum begeben zu haben.