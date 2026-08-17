Panettiere-Tod: Rätsel um Polizei-Einsatz

Die US-amerikanische Schauspielerin Hayden Panettiere ist im Alter von 36 Jahren gestorben, wie ihr Vater Skip gegenüber dem Sender ABC News bestätigte. Jetzt gibt es Neuigkeiten rund um ihr Ableben.

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Hayden Panettiere starb mit nur 36 Jahren. In einer Stellungnahme der Familie heißt es, dass die geliebte Hayden als unglaubliches Licht und Naturgewalt allen Menschen unermessliche Liebe und Freude geschenkt habe.

Was ist passiert?

Eine genaue Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. Das Promi-Portal TMZ berichtet jedoch, dass die Darstellerin am Sonntag gestorben. Am Sonntag soll es zudem einen Polizeieinsatz gegeben haben: Beamte wurden demnach zu einem Vorfall mit Hayden Panettiere gerufen, hierzu laufen noch Ermittlungen. Laut Medienberichten flogen die Künstlerin und ihr On-Off-Freund Brian Hickerson einen Tag vor ihrem Tod von Los Angeles aus in Richtung Süden.

Schmerzen

Eine Quelle aus dem Umfeld von Panettiere soll zudem erklärt haben, dass Panettiere wohl seit Monaten an schweren Rückenschmerzen litt. Wie genau was zusammenhängt ist bislang noch unklar.

Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere bei der Ein Herz für Kinder Gala am 05.12.2015 in Berlin © imago/APress

Durchbruch schon in jungen Jahren

Die Karriere des US-Stars begann bereits im Kleinkindalter mit Werbespots und Rollen in Soaps. Der internationale Durchbruch gelang ihr schließlich mit der NBC-Serie "Heroes", in der sie als Cheerleaderin Claire Bennet bekannt wurde. Später feierte sie auch in der Fernsehserie "Nashville" große Erfolge. Neben ihren beruflichen Meilensteinen sprach die Künstlerin offen über schwere persönliche Kämpfe und Schicksalsschläge:

Nach der Geburt ihrer Tochter im Dezember 2014 litt sie unter Wochenbettdepressionen.

Sie berichtete öffentlich über ihre jahrelange Abhängigkeit von Alkohol und Opioiden sowie Therapien.

Im Jahr 2023 verstarb ihr jüngerer Bruder Jansen überraschend im Alter von 28 Jahren an Komplikationen an der Aortenklappe und einem vergrößerten Herzmuskel.

Privates Glück und schwerer Verlust

Privat war die Schauspielerin ab dem Jahr 2009 mit dem ehemaligen ukrainischen Boxer Wladimir Klitschko verlobt. Nach der Trennung traf sie 2018 die schmerzhafte Entscheidung, das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Kaya an Klitschko zu übergeben. Die heute elfjährige Tochter verbleibt nach dem plötzlichen Tod der Mutter als Hinterbliebene.