So viel verdient man als Kellnerin beim Oktoberfest

Für viele ist es ein harter Job, für den sogar Urlaub genommen wird: Auf dem Oktoberfest arbeiten Tausende Schicht für Schicht. Jetzt veröffentlicht die Stadt München Zahlen zum Verdienst.

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Millionen Gäste besuchen jährlich die Theresienwiese. Tausende Beschäftigte sorgen dafür, dass auf dem größten Volksfest der Welt alles läuft. Vor allem der Dienst als Bierzeltbedienung ist bekannt und kann sich finanziell lohnen, wie die Stadt München nun aufzeigt. Auch für Menschen aus Österreich, die sich während des Oktoberfests etwas dazuverdienen möchten, bietet der Einsatz eine Option.

"Wieviel jemand auf dem Oktoberfest verdient, hängt vom Job ab und auch davon, wo man eingesetzt wird", heißt es von der Stadt München. "Besonders lukrativ ist der Job als Bierzeltbedienung. Hier gibt es keinen Stundensatz, der Lohn beruht auf einer Umsatzbeteiligung."

Erheblicher Unterschied beim Verdienst

Die finanziellen Abweichungen sind enorm. Wer in einer Box mit Champagner- und Wein-Ausschank bedient, erzielt die höchsten Einnahmen. Im Biergarten bleibt dagegen spürbar weniger übrig, da schlechtes Wetter für ausbleibende Kundschaft sorgt und den Umsatz drückt. Einen großen Teil des Gesamteinkommens macht das Trinkgeld aus, das oft mehrere hundert Euro am Tag erreicht.

Durchschnittlicher Verdienst als Orientierung

Im Durchschnitt liegt der Verdienst einer Bedienung laut Angaben der Stadt München bei ungefähr 5.000 Euro. Nach oben hin gibt es kaum Grenzen. Gelegentlich sorgen denkwürdige Momente dafür, dass sich die Einnahmen im Einsatz schlagartig verdreifachen.

Bewerbung für den Job

Wer Interesse an dieser Beschäftigung hat, muss sich frühzeitig bewerben. Die Stellen werden meistens schon im Frühjahr ausgeschrieben. Am einfachsten verläuft die Kontaktaufnahme direkt über den jeweiligen Betreiber.