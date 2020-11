Laut irakischem Militär landeten vier Raketen in der hochgesicherten Grünen Zone in Bagdad, wo auch die US-Botschaft liegt.

In der irakischen Hauptstadt Bagdad hat es am Dienstagabend einen Raketenangriff auf die US-Botschaft gegeben. Es handle sich um den ersten solchen Angriff seit der Zusage pro-iranischer Gruppen im Irak vor einem Monat, die Attacken auf das Gelände zu stoppen, hieß es aus Sicherheitskreisen. AFP-Reporter vor Ort berichteten von mehreren lauten Explosionen; offenbar kam auch das Raketenabwehrsystem C-RAM der US-Botschaft zum Einsatz.



Laut irakischem Militär landeten vier Raketen in der hochgesicherten Grünen Zone in Bagdad, wo auch die US-Botschaft liegt. Opfer soll es keine gegeben haben.