Rangnick-Wechsel zu Milan ist geplatzt

Ralf Rangnick wird wohl doch nicht zu AC Milan wechseln. Dem ÖFB-Teamchef dauerte das Warten auf eine Antwort der Italiener zu lange, weshalb der Deal nun offenbar komplett gescheitert ist.

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Viel war in den vergangenen Tagen über einen möglichen Wechsel spekuliert worden, doch die Verhandlungen haben ein jähes Ende gefunden. Wie die italienische "Gazzetta dello Sport" berichtet, ist der Deal vom Tisch. Vor rund zwei Wochen hatte sich Ralf Rangnick noch mit Klub-Eigentümer Gerry Cardinale und Klub-Berater Zlatan Ibrahimovic in Wien getroffen.

Die Idee der "Rossoneri" war es, den Deutschen als technischen Direktor nach Mailand zu holen. Dieses Angebot hat der 67-Jährige durchaus in Betracht gezogen. Allerdings erhoffte sich Rangnick konkrete Informationen von den Verantwortlichen, am liebsten noch vor der anstehenden WM.

Treffen in Wien bleibt folgenlos

Laut dem italienischen Medienbericht hat sich seither jedoch wenig bis gar nichts getan. Rangnicks Geduld ist daraufhin verstrichen. Für den österreichischen Fußball ist das eine hervorragende Nachricht. Mit dem Nein zur AC Milan stehen die Chancen für ein Bleiben extrem gut. ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll darf sich nun große Chancen ausmalen, Rangnick weiterhin als Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft an Bord zu halten.