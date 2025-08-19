Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Danilo Campisi und Corinna Kamper
© Instagram

Geburtstag

Dancing Stars im Krankenhaus: Bauchspeicheldrüsenentzündung bei Danilo Campisi

19.08.25, 14:02
Teilen

Die beiden "Dancing Stars" tanzen als eingespieltes Team durch das Leben - auch wenn nicht immer alles nach Plan läuft. 

Seit ihrer gemeinsamen Teilnahme bei "Dancing Stars" sind Danilo Campisi und Corinna Kamper auch privat ein eingespieltes Paar. Immer wieder teilen sie mit ihren Fans Einblicke in ihr Leben – und beweisen dabei vor allem eines: Liebe und Humor helfen, wenn das Schicksal dazwischenfunkt.

Mehr lesen: 

Antrag nicht am Glockner, sondern in Kroatien

Vor genau einem Jahr hatte Campisi Großes vor. Zum 30. Geburtstag seiner Partnerin wollte er ihr am Großglockner einen Heiratsantrag machen. Doch schlechtes Wetter durchkreuzte den Plan. „Wir mussten alles umwerfen – der Antrag kam dann kurzerhand in Kroatien, an einem mindestens genauso magischen Ort“, erinnert sich Kamper in einem Instagram-Posting.

Krankenhaus statt Gipfel

Auch an ihrem 31. Geburtstag, am 19. August, spielte das Leben wieder nicht ganz so mit. Eigentlich war erneut ein Ausflug zum Großglockner geplant. „Alles war gepackt, alles gebucht – das Wetter perfekt. Doch dann plötzlich: Zwischenstopp im LKH“, schildert die Moderatorin. Die Diagnose: Bauchspeicheldrüsenentzündung.

Für Danilo Campisi hieß das erneut, seine Pläne über den Haufen zu werfen. Doch anstatt Gipfelglück gab es diesmal ein romantisches Alternativprogramm: ein Spaziergang zu einem Wasserfall, ein selbstgepflückter Blumenstrauß, frisches Apfelmus und ein Zitronenkuchen aus Danilos Hand.

 


 

Glück im Unglück

Auch wenn die Diagnose ernst klingt, gaben die beiden Entwarnung: Mit Schonung und einer speziellen Diät wird Campisi bald wieder ganz gesund. „Gesundheit geht immer vor. Das Wichtigste ist: Wir sind zusammen“, betont Kamper.

Ein Paar, das positiv bleibt

Ihre Geschichte zeigt einmal mehr: Nicht immer läuft alles nach Plan – aber gerade das macht gemeinsame Momente besonders. Ob Hochzeit, Geburtstagsfeier oder einfach nur ein Spaziergang: Corinna Kamper und Danilo Campisi beweisen, dass Liebe und Optimismus stärker sind als jedes Hindernis.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden