Dancing Stars im Krankenhaus: Bauchspeicheldrüsenentzündung bei Danilo Campisi

Die beiden "Dancing Stars" tanzen als eingespieltes Team durch das Leben - auch wenn nicht immer alles nach Plan läuft.

Seit ihrer gemeinsamen Teilnahme bei "Dancing Stars" sind Danilo Campisi und Corinna Kamper auch privat ein eingespieltes Paar. Immer wieder teilen sie mit ihren Fans Einblicke in ihr Leben – und beweisen dabei vor allem eines: Liebe und Humor helfen, wenn das Schicksal dazwischenfunkt.

Antrag nicht am Glockner, sondern in Kroatien

Vor genau einem Jahr hatte Campisi Großes vor. Zum 30. Geburtstag seiner Partnerin wollte er ihr am Großglockner einen Heiratsantrag machen. Doch schlechtes Wetter durchkreuzte den Plan. „Wir mussten alles umwerfen – der Antrag kam dann kurzerhand in Kroatien, an einem mindestens genauso magischen Ort“, erinnert sich Kamper in einem Instagram-Posting.

Krankenhaus statt Gipfel

Auch an ihrem 31. Geburtstag, am 19. August, spielte das Leben wieder nicht ganz so mit. Eigentlich war erneut ein Ausflug zum Großglockner geplant. „Alles war gepackt, alles gebucht – das Wetter perfekt. Doch dann plötzlich: Zwischenstopp im LKH“, schildert die Moderatorin. Die Diagnose: Bauchspeicheldrüsenentzündung.

Für Danilo Campisi hieß das erneut, seine Pläne über den Haufen zu werfen. Doch anstatt Gipfelglück gab es diesmal ein romantisches Alternativprogramm: ein Spaziergang zu einem Wasserfall, ein selbstgepflückter Blumenstrauß, frisches Apfelmus und ein Zitronenkuchen aus Danilos Hand.





Glück im Unglück

Auch wenn die Diagnose ernst klingt, gaben die beiden Entwarnung: Mit Schonung und einer speziellen Diät wird Campisi bald wieder ganz gesund. „Gesundheit geht immer vor. Das Wichtigste ist: Wir sind zusammen“, betont Kamper.

Ein Paar, das positiv bleibt

Ihre Geschichte zeigt einmal mehr: Nicht immer läuft alles nach Plan – aber gerade das macht gemeinsame Momente besonders. Ob Hochzeit, Geburtstagsfeier oder einfach nur ein Spaziergang: Corinna Kamper und Danilo Campisi beweisen, dass Liebe und Optimismus stärker sind als jedes Hindernis.