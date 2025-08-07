"Dancing Star" Nicole Wesner ist mit 47 erstmals Mama geworden!

Die Boxerin und ehemalige "Dancing Stars"-Teilnehmerin freut sich über Nachwuchs. Auf Instagram zeigt sie sich erstmals mit Kinderwagen. Die Fans jubeln.

Große Freude bei Box-Star Nicole Wesner (47)! Die mehrfache Weltmeisterin im Leichtgewicht hat ihr bislang schönstes „Match“ gewonnen – sie ist erstmals Mutter geworden.

Auf Instagram meldete sich die Sportlerin nach einer kurzen Social-Media-Pause mit der süßen Nachricht zurück: „Unsere Kleine ist da!“, schrieb sie voller Glück. Die vergangenen Tage sei sie bewusst abgetaucht, erklärte Wesner: „Ich verbringe meine Zeit momentan mit Stillen und Kuscheln.“

Emotionale Geburt nach 12 Stunden Wehen

Wie die Kleine heißt oder wann genau sie geboren wurde, möchte Wesner vorerst nicht verraten. Doch eines teilt sie offen mit: „Es gibt wohl wenige Momente, die so emotional sind, wie das eigene Kind nach 12 Stunden Wehen im Arm zu halten.“

Die erste Zeit mit Baby sei intensiv, ehrlich – und wunderschön zugleich: „Seien es die Glücksgefühle, die ich habe, wenn ich die Kleine anschaue oder kuschle, oder sei es der wenige Schlaf, da sie momentan alle 1–3 Stunden wach wird oder gestillt oder gewickelt wird.“

Auf neuen Fotos strahlt Wesner mit Kinderwagen – angekommen im Mama-Glück.