Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Nicole Wesner ist Mama geworden
© Instagram

Süßes Posting

"Dancing Star" Nicole Wesner ist mit 47 erstmals Mama geworden!

07.08.25, 10:36
Teilen

Die Boxerin und ehemalige "Dancing Stars"-Teilnehmerin freut sich über Nachwuchs. Auf Instagram zeigt sie sich erstmals mit Kinderwagen. Die Fans jubeln. 

Große Freude bei Box-Star Nicole Wesner (47)! Die mehrfache Weltmeisterin im Leichtgewicht hat ihr bislang schönstes „Match“ gewonnen – sie ist erstmals Mutter geworden.

Auf Instagram meldete sich die Sportlerin nach einer kurzen Social-Media-Pause mit der süßen Nachricht zurück: „Unsere Kleine ist da!“, schrieb sie voller Glück. Die vergangenen Tage sei sie bewusst abgetaucht, erklärte Wesner: „Ich verbringe meine Zeit momentan mit Stillen und Kuscheln.“

Mehr lesen: 

Emotionale Geburt nach 12 Stunden Wehen

Wie die Kleine heißt oder wann genau sie geboren wurde, möchte Wesner vorerst nicht verraten. Doch eines teilt sie offen mit: „Es gibt wohl wenige Momente, die so emotional sind, wie das eigene Kind nach 12 Stunden Wehen im Arm zu halten.“


 

Die erste Zeit mit Baby sei intensiv, ehrlich – und wunderschön zugleich: „Seien es die Glücksgefühle, die ich habe, wenn ich die Kleine anschaue oder kuschle, oder sei es der wenige Schlaf, da sie momentan alle 1–3 Stunden wach wird oder gestillt oder gewickelt wird.“

Auf neuen Fotos strahlt Wesner mit Kinderwagen – angekommen im Mama-Glück.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden