"Frustrierend!" ORF-Star Mirjam Weichselbraun feiert DIESES Comeback

Die Moderatorin zeigt sich so, wie man sie schon lange nicht mehr gesehen hat - und macht dabei eine äußert gute Figur.

Um die beliebte ORF-Moderatorin war es in letzter Zeit erstaunlich ruhig – doch jetzt meldet sich Mirjam Weichselbraun mit einem Augenzwinkern auf Instagram zurück. "Guess who's back?" fragt die 43-jährige Tirolerin in ihrer Story und sorgt damit für Aufsehen bei ihren Fans. Wer dabei auf ein TV-Comeback gehofft hat, liegt allerdings falsch – die Rückkehr betrifft nicht das Fernsehstudio, sondern den Tennisplatz.

In einem sportlich-sexy Look präsentiert sich die „Dancing Stars“-Moderatorin in einem bauchfreien schwarzen Top und einem schwarzen Tennisrock, bereit zum Aufschlag. Dass sie dabei nicht nur auf Style, sondern auch auf Humor setzt, beweist sie mit einem ehrlichen Nachsatz: „Es ist offiziell der spaßigste, aber auch der frustrierendste Sport, den ich je ausprobiert habe.“

Die Mischung aus Charme, Selbstironie und sportlichem Ehrgeiz kommt bei ihren Followern gut an. Ob Mirjam Weichselbraun nun öfter sportliche Einblicke gibt oder sich bald auch wieder auf dem Fernsehbildschirm zeigt, bleibt offen. Die Sommer-Zeit scheint Weichselbraun sichtlich zu genießen.