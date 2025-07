Wo steckt ZIB-Moderator? ORF-Star bricht sein Schweigen

Seit Februar ist Martin Thür nicht mehr als Moderator der „ZIB2“ im Einsatz – jetzt äußert sich der ORF-Journalist erstmals selbst zu den Gründen für seine monatelange Bildschirmpause.

Auf Social Media erklärt Thür, dass seine Abwesenheit „aus privaten Gründen“ erfolge. An Spekulationen, die in den vergangenen Monaten über seine ORF-Auszeit kursierten, hatte sich der Sender selbst kaum beteiligt. In der ursprünglichen Mitteilung hieß es lediglich, Thür werde „vorübergehend von Marie-Claire Zimmermann und Stefan Lenglinger vertreten“.

Nun gibt es einen konkreten Zeitplan für seine Rückkehr: Im Oktober soll Thür wieder vor der Kamera stehen.

Thür schreibt ein Buch

Kurz vor dem Comeback erscheint auch ein Buch des Journalisten. Der Titel: „Macht und Kontrolle“. Thür betont jedoch, das Werk stehe in keinem Zusammenhang mit seiner monatelangen Pause.

In einem Beitrag auf der Plattform X reagierte Thür zudem auf Kritik, wonach er während der bezahlten ORF-Abwesenheit regelmäßig poste. Seine Antwort: Er sei aktuell nicht für den ORF tätig – und erhalte auch kein Gehalt vom Sender.