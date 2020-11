TV-Zuseher geschockt: Frau stopft zwei ganze Donuts in Mund

Die 30-jährige Samantha Ramsdell verrät, dass sie mit einem TikTok-Video mehr als 12.000 Euro verdient.

Die Aktion der 30-jährigen US-Amerikanerin Samantha Ramsdell, in der Sendung "This Morning" des britischen Senders ITV, verblüffte die TV-Zuseher. Die Frau mit dem "größten Mund der Welt" stopfte zwei ganze Donuts in sich hinein.

Die 30-Jährige aus Stamford, Connecticut wurde wegen ihres großen Mundes im Lockdown zu einem viralen Hit. Alleine auf TikTok folgen ihr 875.000 Menschen. Sie selbst verriet, dass sie mit einem Posting mehr als 12.000 Euro verdienen würde.

In der Schule wurde sie für ihren großen Mund gehänselt. Jetzt hat sie ihre Besonderheit zu einem großen Hit gemacht. "Es ist verrückt", sagt die 30-Jährige. "Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Reaktionen auf meine Videos bekommen würde".