Japaner feiert Bodybuilding-Titel mit 90 Jahren

Toshisuke Kanazawa beweist Fitness-Fans, dass Alter im Sport keine Rolle spielt. Der 90-Jährige sicherte sich erneut einen nationalen Bodybuilding-Titel.

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Toshisuke Kanazawa feierte am Samstag, 29. August, seinen 90. Geburtstag und gewann bereits einen Tag später in Hiroshima die Kategorie "85 Jahre und älter" bei der All Japan Masters Fitness Championship. Für den Japaner war dies bereits der 17. nationale Titel seiner Karriere. Wie das Portal "Infobae" berichtet, gilt Kanazawa als ältester aktiver Wettkampf-Bodybuilder Japans. Seine Laufbahn begann im Alter von 20 Jahren. Seinen ersten großen Erfolg feierte er 1960 mit dem Titel "Mr. Japan", den er 1963 erneut gewann. Im Jahr 1967 belegte er beim IFBB Universe den vierten Platz.

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Rückkehr nach jahrelanger Pause

Mit 34 Jahren zog sich Kanazawa zunächst aus dem Wettkampfsport zurück. Nach einer 16-jährigen Pause fand er kurz vor seinem 50. Geburtstag zurück zum Krafttraining und auf die Bühne. Auslöser war nach seinen Angaben die Erkrankung seiner Frau, die ihn bei Wettkämpfen stets unterstützt hatte. Seitdem prägt die Masters-Klasse seine zweite, besonders erfolgreiche Karriere.

Training und angepasste Erholung

In jungen Jahren trainierte Kanazawa nach eigenen Angaben bis zu sechs Stunden täglich. Mit 90 setzt er weiterhin auf lange Einheiten von bis zu drei Stunden, wobei sich sein Training verändert hat: Kraftübungen, Posing und Körperkontrolle stehen nun im Mittelpunkt. Bevor er dieselbe Muskelgruppe erneut trainiert, lässt er ihr bis zu sieben Tage Zeit zur Regeneration. Zudem führt er tägliche Dehnübungen durch, um beweglich zu bleiben.

Toshisuke Kanazawa © Instagram

Veränderung der eigenen Ernährung

Als Kanazawa wieder intensiv ins Training einstieg, strich er nach Angaben von "Infobae" Fleisch, Fisch, Alkohol und Tabak aus seinem Alltag. Seine Ernährung basiert überwiegend auf wenig verarbeiteten Lebensmitteln, die sich an der japanischen Küche orientieren. Diese Ernährungsweise stellt seinen persönlichen Lebensstil dar und bildet keinen allgemeinen Trainingsplan. Seine Fitness beruht auf der langfristigen Kombination aus Training, Regeneration und Routine.